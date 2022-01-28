На Вінниччині підтвердили понад дві тисячі нових випадків коронавірусу

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 2100 випадках. Це на 595 більше, аніж напередодні. Одужав 221 пацієнт. Летальних випадків зафіксували 4. Такі дані МОЗ України станом на ранок 29 січня.

Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 129 241 мешканця області. З них одужали 111 075 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 341 вінничан.

Станом на ранок 29 січня в Україні підтвердили 37 351 новий випадок захворювання на коронавірус. Зокрема, за останню добу захворіли 5 341 дитина та 806 медпрацівників.

Що відомо

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше — в Івано-Франківській області.

Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.

Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.

Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19 в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.

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