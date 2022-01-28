COVID-19: на Хмельниччині виявили 1865 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу 27 січня 1865 людей отримали позитивний тест на виявлення вірусу COVID-19. Одужали від недуги ще 273 людини. Від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 3 жителі області.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу провели 3753 дослідження методом ПЛР, 369 – методом ІФА, 2178 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

1297 – Хмельницький район;

320 – Шепетівський район;

248 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні перебуває 12741 людина: 857 лікується стаціонарно, 11884 – амбулаторно. З них 1862 – діти, 428 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 42,7%. В лікарнях перебувають 857 хворих, 75 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстровано 160830 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 10825 – діти, 6441 – медпрацівники. Одужали від хвороби 144614 осіб (89,9% від підтверджених випадків), з них 8963 – діти, 5973 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3475 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 28 січня:

Хмельницький район: всього випадків – 95605; з них лікуються – 6969; одужали – 86827; летальних – 1809;

Шепетівський район: всього випадків – 30487; з них лікуються – 2943; одужали – 26821; летальних – 723;

Кам’янець-Подільський р-н: всього випадків – 34738; з них лікуються – 2829; одужали – 30966; летальних – 943.

Що відомо