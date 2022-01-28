У Рівному судитимуть посадовця Держпраці за хабарництво. За інформацією пресслужби обласної прокуратури, чоловіка двічі викривали на отриманні неправомірної вигоди. Справу скерували до суду, ще одна вже перебуває на розгляді.

Рівненський міський суд розгляне справу головного державного інспектора відділу Управління Держпраці у Рівненській області. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди, – повідомила 28 січня речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.

"Слідство встановило, що чоловік обіцяв підприємцю повпливати на позитивне вирішення питання щодо порушень законодавства про працю у закладі харчування, про яке повідомила його експрацівниця. Саме викриття відбулось 24 вересня 2021 року. Тоді він якраз отримав шість тисяч гривень хабар", – сказала речниця.

І уточнила, що на корупції посадовця викрили вдруге. Справа щодо першого разу вже перебуває на розгляді у суді.

За інформацією Оксани Жужельської, досудове розслідування за другим випадком завершили та скерували до суду обвинувальний акт щодо отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

Покарання за інкримінований чоловікові злочин – штраф від 34 до 82,5 тисяч гривень громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

У січні уряд прийняв рішення про ліквідацію регіональних управлінь Держпраці. Натомість будуть міжрегіональні структури. Суспільне наразі намагається отримати коментар у рівненській установі щодо працівника, якому інкримінують подвійне хабарництво.

Що відомо

У 2021 році суди Рівненщини винесли десяток вироків хабарникам. У більшості випадків обвинувачені обійшлися штрафом, розмір якого коливається від 17 до 42,5 тисяч гривень. Реальні терміни присудили двом митникам, вони рішення оскаржують. Є і виправдальні вироки.

На Рівненщині впродовж 2021 року найбільші хабарі працівникам поліції пропонували водії, які керували транспортом напідпитку. За відмову від отримання хабаря поліцейських не заохочують.

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Першим у 2022 році на хабарі на Рівненщині викрили податківця. Після того, як це стало відомо, звільнили очільника Державної податкової служби.

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24 січня у Рівному посадовця Держпродспоживслужби викрили на отриманні хабаря. За версією слідства, чоловік вимагав гроші за безперешкодне проведення експертиз про якість риби та раків та їх позитивні висновки.

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