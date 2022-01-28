262 людини в області, які хворіють на ниркову недостатність, потребують гемодіалізу. Із них 30 відсотків потребують трансплантації нирки. Про це у Суспільній студії Сьогодні. Головне розповів директор Хмельницької обласної лікарні Яків Цуглевич.

"Близько 80 чоловік в рік потребують. Ми готові були пересадити. В нас було три донора, які готові були дати нирку: родичі, мати, батько. Для дітей, особливо 20 – 25 років, які вже довго знаходяться на гемодіалізі, є критичні показники, але програма не показала, немає сумісності, тоді вони чекають на донора, або трупну нирку", - каже Яків Цуглевич.

За його словами, відділення трансплантології у Хмельницькій обласній лікарні готове до проведення подібних операцій. Там зробили ремонт в операційній, закупили обладнання. Та, каже, потрібна ще лабораторія, щоб на сумісність перевіряти. На її оснащення необхідним обладнанням, продовжує директор обласної лікарні, потрібно 5 мільйонів гривень.

Питання виділення цієї суми обговорюватимуть на черговій сесій обласної ради у квітні 2022 року, розповідає директор обласного департаменту охорони здоров’я Олександр Завроцький.

"Буде чергова сесія обласної ради, і цих 5 мільйонів на придбання високотехнологічного лабораторного обладнання і хірургічних інструментів, необхідних для проведення цих досліджень лабораторних і хірургічних втручань для трансплантації, вони будуть. Я впевнений, що депутати це підтримають", - каже Олександр Завроцький.

Що відомо

За словами Якова Цуглевича, вперше операцію із трансплантації печінки на Хмельниччині провели на базі Хмельницької обласної лікарні 23 грудня 2021 року. Хірургічне втручання здійснювали фахівці Національного Інституту хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова.

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