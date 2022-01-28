Власнику ресторану у смт Куликів, що біля Львова, повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні. У закладі влітку 2021 року отруїлися 16 людей. Про це повідомили у пресслужбі Прокуратури у Львівській області.

Керівнику закладу харчування повідомили про підозру у кримінальному правопорушенні за ч.1 ст 325 — це порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим отруєнням.

"У липні минулого року чоловік організував проведення бенкету, під час якого допустив грубі порушення санітарних правил та норм працівниками закладу харчування. Внаслідок цього 16 відвідувачів закладу було госпіталізовано в обласну інфекційну клінічну лікарню із діагнозом "Сальмонельоз", — повідомили у прокуратурі.

Досудове розслідування у цій справі триває.

У разі доведення вини, чоловікові може загрожувати штраф до 1700 гривень або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

Що відомо

6 липня 2021 року у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізували 17 людей. Напередодні вони харчувались у ресторані в смт. Куликів. Про стан хворих Суспільному розповів директор лікарні Сергій Федоренко.

За словами директора лікарні, впродовж 6 липня до лікарні звернулося 17 людей, з них — 6 дітей. Усі вони мали схожі симптоми: підвищення температури тіла, блювота, біль в животі та розлади травлення.

Як повідомили на Telegram-каналі Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, усі ці люди 4 липня харчувались в ресторані "Панський Книш" у смт. Куликів, що розташоване за 18 км від Львова.

Загалом того дня ресторан відвідало 28 людей. Ще 11 гостей закладу до лікарів не зверталися.

Після банкету в ресторані у смт. Куликів до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували 21 людину. Причиною хвороби стала сальмонела. Про це на Facebook-сторінці повідомила керівниця обласного Лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко.

Як повідомили 13 липня у ЛОДА з лікарні виписали 10 людей. Закладу, де отруїлися люди виписали припис, який він мав виконати.

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