27 січня в Чернівецькій області COVID-19 лабораторно підтвердили у 1088 людей. Найбільше випадків виявили у Чернівецькому районі.

Про це на сторінці обласної державної адміністрації у Facebook.

У Чернівецькому районі виявили 898 випадків інфікування, з них 381 – в Чернівцях. У Вижницькому районі – 84, у Дністровському – 106.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

У лікарнях області станом на 27 січня перебуває 950 людей. У 831 пацієнта підтверджений COVID-19, інші 119 – мають підозру на інфікування. За останню добу у 124 буковинців підтвердили одужання від коронавірусу.

За минулу добу до лікарень шпиталізували 126 людей. Семеро осіб з коронавірусом померли.

Суспільне Буковина Динаміка захворюваності коронавірусом в області

Що відомо

Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького. Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

Станом на 27 січня в області першою дозою щепили 291 398 людей, що складає 32,39% населення області. Другою дозою імунізували 278 128 людини, додатковою – 81, бустерною – 4703.

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