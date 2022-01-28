На Миколаївщині продовжують оснащувати лікарні кисневими точками

Станом на 28 січня в 13-ти лікарнях Миколаївської області, що приймають хворих на коронавірус, триває процес встановлення та підключення кисневих точок. Нове обладнання для медзакладів закупили за гроші державної субвенції – 22,5 млн грн.

Про це кореспондентам Суспільного розповів заступник голови Миколаївської обласної держадміністрації Юрій Гранатуров.

Відповідно до інформації миколаївського міського управління охорони здоров'я, загальна вартість кисневих станцій для лікарень №1, №3, №5 Миколаєва склала 9 млн 780 тис. грн. Більшість грошей на їх закупівлю лікувальні заклади отримали як державну субвенцію – 7,5 млн грн. Ще 2,28 млн грн виділили з міського бюджету. Також з міського бюджету профінансували всі необхідні монтажні роботи – 208 тис. грн.

За словами Юрія Гранатурова, миколаївські міські лікарні №1, №3 та №5 отримали кисневі станції, в решті медзакладах області встановили кріоциліндри великого об’єму.

"Кріоциліндри встановлені та експлуатуються. Що стосується кисневих станцій, то вони вже змонтовані та протестовані. Оскільки станції споживають багато електроенергії, потрібно розібратися з підключенням, цим займається "Миколаївобленерго". В установі пообіцяли без зволікань надати необхідні потужності після підписання технічних умов", — розповів Юрій Гранатуров.

Зі слів головної лікарки лікарні №1 Марії Грачової, станом на 28 січня киснева станція в закладі змонтована та перевірена. Робітники підрядної організації продовжують монтаж кисневих точок у відділенні.

Що відомо

Станом на 28 січня у лікарнях Миколаївської області для хворих на коронавірус передбачено 2 850 ліжко-місць, з них 1 600 оснащені кисневими точками.

лікарнях Миколаївської області для хворих на коронавірус передбачено 2 850 ліжко-місць, з них 1 600 оснащені кисневими точками. У Миколаєві точками доступу кисню обладнано 896 ліжок із 1050-ти.

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