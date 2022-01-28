Температура підвищується: Краматорськтеплоенерго відновило роботу котлів

"Краматорськтеплоенерго" після усунення дефектів в роботі котельного обладнання нормальний режим роботи відновило котлів. Про це повідомили на сайті підприємства.

"Температура подачі теплоносія підвищується та найближчим часом буде доведена до нормативних значень", — додали у "Краматорськтеплоенерго".

Що кажуть теплопостачальники міста

Під час апаратної наради керівник КМРТМ Сергій Сухаренко повідомив, що зменшила температуру теплоносія на 8 градусів, через несплату користувачами за тепло, а відповідно це призвело до того, що підприємству немає чим платити за газ.

"Якщо вчасно підприємство не сплатить газ, то він буде коштувати для вже не 7,9 грн за куб., а 38 грн", — повідомив під час апаратної наради керівник КМРТМ Сергій Сухаренко.

На апаратній нараді керівник "Краматорськтеплоенерго" Олександр Стоцький повідомив, що на підприємстві температуру подачі на теплоносій знизили на 9 градусів.

Він додав, що 20% користувачів "Краматорськтеплоенерго" не сплачуюють за опалення.

Рівень сплати у "Краматорська тепломережі" — 75%. Темпера теплоносія була знижена на 1,5%.

Що відомо

ТОВ "Краматорськтеплоенерго" на 40% належить місту та на 60% приватному власнику

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