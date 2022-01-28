На Полтавщині 97 % освітян вакцинували проти коронавірусу

Полтавщина за кількістю вакцинованих працівників закладів освіти – друга в Україні. На першому місці Харківська область. Про це повідомив в Telegram міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Найбільше вакцинованих працівників в Україні у чотирьох областях:

Харківська – 97,7%;

Полтавська – 97,6%;

Луганська – 96,8%;

Дніпропетровська – 96,6%.

Загалом же в Україні двома дозами проти коронавірусу вакциновані понад 1 мільйон 121 тисяча працівників сфери освіти – це 92,8% від загальної кількості. Іще близько 8 тисяч працівників мають офіційно підтверджені протипоказання.

Що відомо: