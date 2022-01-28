На Полтавщині 97 % освітян вакцинували проти коронавірусу

Полтавщина за кількістю вакцинованих працівників закладів освіти – друга в Україні. На першому місці Харківська область. Про це повідомив в Telegram міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.
Найбільше вакцинованих працівників в Україні у чотирьох областях:
- Харківська – 97,7%;
- Полтавська – 97,6%;
- Луганська – 96,8%;
- Дніпропетровська – 96,6%.
Загалом же в Україні двома дозами проти коронавірусу вакциновані понад 1 мільйон 121 тисяча працівників сфери освіти – це 92,8% від загальної кількості. Іще близько 8 тисяч працівників мають офіційно підтверджені протипоказання.
Що відомо:
- На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого.
- Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
- Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.