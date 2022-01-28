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На Полтавщині 97 % освітян вакцинували проти коронавірусу
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На Полтавщині 97 % освітян вакцинували проти коронавірусу

Вікторія Бондаренко Тетяна Івах
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На Полтавщині 97 % освітян вакцинували проти коронавірусу Суспільне Полтава

Полтавщина за кількістю вакцинованих працівників закладів освіти – друга в Україні. На першому місці Харківська область. Про це повідомив в Telegram міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Найбільше вакцинованих працівників в Україні у чотирьох областях:

  • Харківська – 97,7%;
  • Полтавська – 97,6%;
  • Луганська – 96,8%;
  • Дніпропетровська – 96,6%.

Загалом же в Україні двома дозами проти коронавірусу вакциновані понад 1 мільйон 121 тисяча працівників сфери освіти – це 92,8% від загальної кількості. Іще близько 8 тисяч працівників мають офіційно підтверджені протипоказання.

Що відомо:

  • На Полтавщину вакцину від коронавірусу уперше доставили 24 лютого.
  • Саму ж вакцинацію в області почали 25 лютого. Першим щепили працівника обласної інфекційної лікарні Романа Пономаренка.
  • Центри масової вакцинації від коронавірусу у Полтавській області розташовані у Полтаві, Миргороді, Кременчуці, Горішніх Плавнях та Лубнах.
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