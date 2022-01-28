Сарненська міська рада на Рівненщині перепросила за привітання з днем народження ветерана, який мав стосунок до НКВС. Текст із вибаченням розміщений на сторінці мерії у Facebook. У дописі також ідеться про те, що в раді не знали подробиць з минулого ветерана.

Що сталося

25 січня на сторінці Сарненської міської ради у Facebook розмістили допис, у якому вітали зі 102-річчям ветерана і довгожителя громади.

Користувачі соцмереж ідентифікували цього ветерана, як колишнього члена НКВС і почали залишати обурливі коментарі і дописи з цього приводу. Зокрема зазначали, що його прізвище багато разів зустрічали в архівно-кримінальних справах, а також те, що він нібито вивозив сім'ї в Сибір і боровся проти національно-визвольного руху.

Після цього у Facebook Сарненської міської ради видалили вітальний допис і розмістили новий.

Як відреагувала міська рада

25 січня 2022 року працівник відділу соціального захисту Сарненської міської ради Юрій Фішман відгукнувся на запрошення ветеранської організації спільно привітати зі 102-річчям ветерана війни, учасника бойових дій і довгожителя громади, ідеться в дописі.

Далі у тексті зазначено, що на момент привітання про минуле цього ветерана в НКВС не знали, відомо про це стало тільки з коментарів у соцмережах. А сам візит із мером не погоджували.

"Вибачаємося перед усіма мешканцями громади, патріотичні почуття котрих образили, розміщення інформації про вітання ветерана носило виключно інформативний характер із акцентом на прояв поваги до віку людини, враховуючи загальноприйняті етичні та християнські цінності", – зазначено в дописі.

Подібне уже бувало

Це — не перший випадок вшанування ветеранів-членів радянських каральних органів.

У жовтня 2016 року Спілка ветеранів та працівників силових структур України відзнакою "За заслуги" нагородила полковника КДБ Бориса Стекляра, якого історики вважають причетним до розправ над бійцями УПА і, зокрема, до убивства Ніла Хасевича. У 2018 році Борис Стекляр помер.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram