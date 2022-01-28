На Кіровоградщині за добу коронавірус виявили у майже двох десятків дітей

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 181 випадок коронавірусу, 18 з яких – у дітей. Одужали 42 людини, від ускладнень захворювання померли шестеро чоловіків. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 28 січня.

За добу провели 963 ПЛР-тестування, у лікарнях області зробили 124 ІФА-дослідження та 382 дослідження на антиген.

Захворювання виявили у 108 жінок та 73 чоловіків. А саме:

у 147 жителів Кропивницького району: 105 дорослих, двох 15-річних та однієї п’ятирічної дитини з Кропивницької громади, 14 дорослих, трьох 13-річних, двох 11-річних, 17- та дев’ятирічної дитини – з Компаніївської, трьох дорослих та 13-річної дитини – з Первозванівської, десяти- та 17-річної дитини – з Кетрисанівської, по двоє людей – зі Знам’янської, Новгородківської, Соколівської та Суботцівської, по одній – з Бобринецької, Великосеверинівської, Катеринівської та Устинівської громад;

у 17 жителів Олександрійського району: шістьох дорослих та десятирічної дитини зі Світловодської громади, трьох дорослих та дев’ятирічної дитини – з Новопразької,трьох дорослих – з Олександрійської, 12- та 16-річної дитини – з Петрівської, однієї людини з Попельнастівської громади;

в 11 жителів Новоукраїнського району: чотирьох дорослих та 13-річної дитини зі Смолінської громади, чотирьох дорослих – з Новомиргородської, по одній людині з Маловисківської та Піщанобрідської громад;

у шістьох жителів Голованівського району: трьох – з Гайворонської, по одній людині з Благовіщенської, Голованівської та Перегонівської громад.

Найбільше випадків захворювання – 75 – виявили у жителів регіону віком 30-49 років, 48 випадків – у жителів віком 50-65 років, 27 – у людей, яким більше 65 років, 13 – у людей віком 18-29 років.

Хто одужав:

28 жителів Кропивницького району: 19 – з Кропивницької, четверо – з Компаніївської, троє – з Устинівської, двоє людей з Долинської громади;

восьмеро жителів Олександрійського району: семеро – з Олександрійської та одна людина зі Світловодського району;

шестеро жителів Новоукраїнського району: по троє – зі Смолінської та Піщанобрідської громад.

Хто помер:

88- та 74-річний чоловіки з Кропивницької громади Кропивницького району;

83-річний чоловік з Кетрисанівської громади Кропивницького району;

82-річний чоловік з Олександрійської громади Олександрійського району;

81-річний чоловік з Піщанобрідської громади Новоукраїнського району;

80-річний чоловік з Новомиргородської громади Новоукраїнського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 35294 жителя Кіровоградської області, серед яких 1577 дітей та 1919 медичних працівників. 31471 людина в регіоні одужали, серед них 1359 дітей та 1740 медпрацівників. 1646 людей, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 28 січня на коронавірус хворіють 2177 жителів регіону.

Що відомо

За інформацією Надії Оперчук на 27 січня, в Кіровоградській області зробили 639864 щеплень, 3423 з яких – дітям: одну дозу вакцини отримали 327299 людей, серед яких 2000 дітей, дві дози – 303881.

В Україні за добу виявили 34408 випадків захворювання на коронавірус.

Кількість інфікувань COVID-19 очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу — Ляшко.

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