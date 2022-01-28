Вихідними у Полтаві прогнозують сніг

29-30 січня у Полтаві та області синоптики опади у вигляді снігу. Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

У суботу, 29 січня, денна температура на Полтавщині коливатиметься від -1 до 1 градуса. Уночі очікується така температура повітря. Також цього дня синоптики прогнозують слабкий сніг.

фото: Укргідрометцентр Погода на 29 січня

У неділю, 30 січня, вдень очікується від -1 до 1 градуса. Уночі – від -3 до -5 градусів. Цього дня також очікується сніг.

фото: Укргідрометцентр Погода на 30 січня

У інших областях України 29-30 січня денна температура повітря коливатиметься від -1 до +3 градусів.