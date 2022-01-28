У львівських школах працюють пункти вакцинації для вчителів. Там триває щеплення бустерною дозою вакцини від коронавірусу. Один із таких пунктів вакцинації розташований у будівлі ліцею №37. Там 28 січня щеплювали вчителів.

Медики кажуть, що кількість охочих провакцинуватися є набагато меншою, ніж у жовтні 2021 року. Освітян щеплюють вакцинами Pfizer та Moderna.

"Пункт вакцинації діє ще з попереднього року. Більшість працівників нашого ліцею вже вакциновані. Наші працівники вакцинувалися третьою дозою. Загалом маємо зараз негативну ситуацію у ліцеї, тому що збільшується кількість захворювань серед учнів. Станом на сьогодні (28 січня, — ред.) ми маємо близько 20 учнів, які вже захворіли на коронавірус", — каже заступник директора з виховної роботи ліцею №37 Олексій Попович.

За словами Олексія Поповича, більшість педагогів вже провакцинувалися другою дозою вакцини. На черзі — третя.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, станом на ранок п'ятниці, 28 січня, у Львові 7765 освітян отримали бустерну дозу вакцини.

Що відомо

На ранок 28 січня на Львівщині зареєстрували 2793 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 125 людей одужали, 10 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації. У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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