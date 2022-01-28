У Дніпропетровській обласній лікарні ім. Мечникова наразі перебувають 75 хворих на COVID-19. Про це під час брифінгу 7 лютого повідомив генеральний директор медичного закладу Сергій Риженко.

За його словами, наразі у лікарні перебувають хворі на штами "Дельта" та "Омікрон". Серед них - 20 вагітних жінок.

"Пацієнти всі важкі або середньої тяжкості. 18 хворих у важкому стані, вони знаходяться в реанімації. Ці пацієнти дихають за допомогою кисню. Найтяжчі ситуації, це коли "Омікрон" у поєднані з інсультом або з інфарктом. Це дуже важкий симбіоз, який, на жаль, залишає мало шансів", - сказав Сергій Риженко.

Він також додав, що кількість таких хворих збільшується.

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