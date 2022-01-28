У Чернівцях не випускають на маршрути нові автобуси: в чому причина

П'ять нових автобусів, які наприкінці минулого року закупили для тролейбусного управління Чернівців, не випустили на маршрути. Автобуси не курсують, бо не готові документи для їхньої роботи.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міського голови Ігор Крохмаль.

За його словами, була затримка з оплатою за автобуси через черги в Держказначействі. Зараз їх потрібно зареєструвати в Головному сервісному центрі МВС, це планують зробити до кінця січня, опісля — автобуси почнуть курсувати містом.

Графік руху автобусів

Один автобус їздитиме за графіком руху маршрутки №15, від вулиці Садової до Дунайської, ще дві машини випустять на маршрут №8 від вулиці Садової до мікрорайону Клокучка. Вартість складатиме 9 гривень за поїздку, як і в інших маршрутках міста.

Також два автобуси курсуватимуть за графіком тролейбусного маршруту №9 від Соборної площі до вулиці Руської, 279. Вартість проїзду складатиме 5 гривень за поїздку, як у тролейбусах.

Що відомо

У грудні 2021 року міська рада закупила п'ять нових автобусів, вони коштують майже 12 мільйонів гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Автобуси низькопідлогові, маломобільні пасажири зможуть користуватись системою нахилу кузова та відкидним пандусом.

З 1 лютого проїзд у маршрутках Чернівців складатиме 9 гривень за поїздку. Раніше проїзд вартував 7 гривень.

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