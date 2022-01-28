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У Чернівцях не випускають на маршрути нові автобуси: в чому причина
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У Чернівцях не випускають на маршрути нові автобуси: в чому причина

Христина Тимофійчук
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У Чернівцях не випускають на маршрути нові автобуси: в чому причина Сусіпльне Буковина

П'ять нових автобусів, які наприкінці минулого року закупили для тролейбусного управління Чернівців, не випустили на маршрути. Автобуси не курсують, бо не готові документи для їхньої роботи.

Про це у коментарі Суспільному сказав заступник міського голови Ігор Крохмаль.

За його словами, була затримка з оплатою за автобуси через черги в Держказначействі. Зараз їх потрібно зареєструвати в Головному сервісному центрі МВС, це планують зробити до кінця січня, опісля — автобуси почнуть курсувати містом.

Графік руху автобусів

Один автобус їздитиме за графіком руху маршрутки №15, від вулиці Садової до Дунайської, ще дві машини випустять на маршрут №8 від вулиці Садової до мікрорайону Клокучка. Вартість складатиме 9 гривень за поїздку, як і в інших маршрутках міста.

Також два автобуси курсуватимуть за графіком тролейбусного маршруту №9 від Соборної площі до вулиці Руської, 279. Вартість проїзду складатиме 5 гривень за поїздку, як у тролейбусах.

Що відомо

  • У грудні 2021 року міська рада закупила п'ять нових автобусів, вони коштують майже 12 мільйонів гривень. Гроші виділили з міського бюджету. Автобуси низькопідлогові, маломобільні пасажири зможуть користуватись системою нахилу кузова та відкидним пандусом.
  • З 1 лютого проїзд у маршрутках Чернівців складатиме 9 гривень за поїздку. Раніше проїзд вартував 7 гривень.

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