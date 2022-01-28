Херсонські депутати обрали заступником міського голови Анатолія Хоменка

28 січня під час сесії міської ради депутати проголосували за призначення на посаду заступника Херсонського міського голови Анатолія Хоменка.

Про це йдеться на сайті Херсонської міської ради

За це рішення проголосували 32 депутати. Анатолія Хоменка призначили заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Хто такий Анатолій Хоменко

Анатолій Семенович Хоменко народився 5 листопада 1960 року в родині робітників у селі Мурахівка Березнегуватського району Миколаївської області.

У 1977 році отримав середню освіту, закінчивши 10 класів Мурахівської середньої школи. Під час навчання в школі одержав посвідчення про присвоєння кваліфікації тракториста-машиніста та водія.

З вересня 1981 року по липень 1983 року навчався в Херсонському технічному училищі №2 за фахом телерадіомеханік. Закінчив училище з дипломом з відзнакою.

Під час навчання переїхав на постійне місце проживання до Херсона, де з вересня 1996 року по червень 2002 року навчався в державному педагогічному університеті. Там він одержав вищу освіту за кваліфікацією: інженер-педагог, спеціалізація: основи економіки і підприємництва.

У 2003 році отримав другу вищу освіту, закінчивши Херсонський національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси».

У 2001 році відкрив Херсонський автоскладальний завод "АнтоРус" і став його президентом.

З серпня 2003 по грудень 2004 року працював заступником директора Державного підприємства «Автопром».

Був членом "Партії Регіонів". Працював заступником голови обласної державної адміністрації Миколи Костяка, який пішов з посади під час Революції Гідності.

З 2020 року є членом виконавчого комітету Херсонської міської ради.

Одружений, має чотирьох дітей.

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