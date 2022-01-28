Понад 100 тисяч школярів на Донеччині навчаються у звичайному режимі

У Донецькій області у звичайному режимі здобувають освіту 106,9 тис. учнів 354 закладів освіти станом на 28 січня. Цю інформацію Суспільному підтвердила заступниця начальника відділу пресслужби Донецької ОДА Надія Масюченко.

"У зв’язку із початком чергової хвилі захворюваності на COVID-19 заклади освіти переходять на дистанційну форму навчання. 28 січня у звичайному режимі здобувають освіту 43,4 тисячі дітей дошкільного віку та 106,9 тисячі школярів", — розповіла Масюченко.

Вона додала, що 333 студенти коледжів знаходяться на самоізоляції та здобувають освіту дистанційно.

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