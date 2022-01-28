За минулу добу, 27 січня, в Хмельницькій області зробили 1924 щеплення від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 827 жителів Хмельниччини зробили перше щеплення, 696 – два щеплення. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 895174 щеплення від COVID-19. Всього дві дози вакцини отримали 430514 жителів області.

Додаткову дозу вакцини отримали 236 людей, 4744 жителів щеплені бустерною дозою.

Що відомо