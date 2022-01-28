У Хотині Чернівецької області суд оштрафував продавчиню магазину на 17 тисяч гривень. У магазині не було розмітки для перебування в черзі, це є порушенням карантинних вимог.

Про це йдеться в рішенні Хотинського районного суду за 25 січня.

Згідно з рішенням, 17 грудня 2021 року поліцейський зафіксував, що в магазині не нанесена спеціальна розмітка, яка б розмежовувала покупців. Через це склав протокол.

Продавчиня на суд не з'явилась. Окрім штрафу, вона має сплатити майже 500 гривень судового збору.

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