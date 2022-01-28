На Харківщині відновили роботу виїзних медбригад: до яких громад приїдуть лікарі

У Харківській області відновлюють роботу виїзних медичних бригад, які оглядатимуть та консультуватимуть жителів громад.

27 січня медична бригада була у Богодухові. До місцевої лікарні приїхали кардіолог та ендокринолог з Обласної клінічної лікарні, а також кардіолог, гастроентеролог, ендокринолог та пульмонолог з Обласної дитячої клінічної лікарні, повідомляє Богодухівська міська рада.

Консультації медиків з лікарень Харкова безплатні, повідомили у пресслужбі обласної ради. Окрім Богодухівської громади, медичні бригади також приїжджатимуть до Валківської та Краснокутської громад — їх обрали пілотними у рамках проєкту з відновлення роботи виїзних медбригад.

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