На Харківщині відновили роботу виїзних медбригад: до яких громад приїдуть лікарі

У Харківській області відновлюють роботу виїзних медичних бригад, які оглядатимуть та консультуватимуть жителів громад.
27 січня медична бригада була у Богодухові. До місцевої лікарні приїхали кардіолог та ендокринолог з Обласної клінічної лікарні, а також кардіолог, гастроентеролог, ендокринолог та пульмонолог з Обласної дитячої клінічної лікарні, повідомляє Богодухівська міська рада.
Консультації медиків з лікарень Харкова безплатні, повідомили у пресслужбі обласної ради. Окрім Богодухівської громади, медичні бригади також приїжджатимуть до Валківської та Краснокутської громад — їх обрали пілотними у рамках проєкту з відновлення роботи виїзних медбригад.
Що відомо
- На сесії обласної ради лікарням надали дозвіл укладати договори про спільну діяльність з громадами Харківської області.