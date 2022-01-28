У Хмельницькій обласній раді визначилися з кандидатами на посади очільників п’яти комунальних закладів Хмельниччини, управління якими здійснює обласна рада.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької облради.

За їхньої інформацією, конкурси на заміщення посад директорів комунальних закладів було оголошено 29 листопада минулого року. Документи від претендентів приймали до 24 січня

Після розгляду поданих претендентами документів, комісія допустила до участі у рейтинговому голосуванні на посади очільників п’яти комунальних закладів 8 людей:

Кам’янець-Подільського медичного фахового коледжу – Брошуляк Аллу Анатоліївну та Клима Віктора Степановича;

– Брошуляк Аллу Анатоліївну та Клима Віктора Степановича; Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв – Ковальського Романа Івановича та Нижника Сергія Володимировича;

– Ковальського Романа Івановича та Нижника Сергія Володимировича; Шепетівського медичного фахового коледжу – Сюсько Марію Василівну;

– Сюсько Марію Василівну; Чемеровецького медичного фахового коледжу – Шерстюка Петра Ярославовича;

– Шерстюка Петра Ярославовича; Хмельницького базового медичного фахового коледжу – Кліпову Марію Іванівну та Нагорного Івана Михайловича.

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