10 днів без електрики за борги. Історія матері атовця з Хмельниччини

На Хмельниччині жителька села Кремінна поблизу Городка Валентина Волянська десять днів без електрики. Розповідає: 18 січня домогосподарство пенсіонерки від’єднали від мережі за борги. Скільки заборгувала жінка енергопостачальній компанії, і чи мали право посеред зими відрізати їй світло, з’ясовувало Суспільне.

Валентина Волянська з Кремінної поблизу Городка посеред зими залишилася без електрики. За її словами, електропостачання відрізали від домогосподарства, де приписаний і її син-атовець, 10 днів тому. Жінка каже: "Вважаю, що трохи несправедливо вчинили. Син - учасник АТО, відбував пекло, захищав свою землю, свою країну від ворогів".

Заступник директора Городоцьких розподільчих електромереж Артем Єрьоменко каже: "Відключення Волянської Валентини Михайлівни провели за вимогою постачальників за заборгованість по спожитій електроенергії".

Валентина Волянська каже: борг накопичила, бо лежала в лікарні з ковідом, і всі кошти пішли на лікування. А ще, каже, гроші йдуть на суди, які тягнуться 8 років, відколи в чоловіка на залізничному вокзалі в Хмельницькому витягли з кишені паспорт та за деякий час з банку прийшло повідомлення про необхідність погашення кредиту, взятого на вкрадений документ. Каже, чоловік звістки про повернення 70 тисяч гривень не витримав: "Йому стало погано, і він помер від серцевого нападу".

Жінка говорить: відколи відрізали електрику, порається по господарству, доки не стемніє. А тоді, каже, просто сидить в хаті у темряві: "Нічого не роблю. Сиджу, молюся. Коли приїхали відключати, я дзвонила до них на лінію, просила, щоб вони мені залишили світло, а я буду по частинах платити. Вони сказали: ні, ніхто ніяких частин ділити вам не буде, ви маєте заплатити повністю всю суму. Заплатите за світло, тоді заплатите за включення, тоді будете мати світло".

Начальник Городоцького центру обслуговування клієнтів Олександр Бамбуля каже: ці споживачі востаннє сплачували за електроенергію 13 січня після попередження про відімкнення електрики, за яку не платили з червня минулого року. Додає: "Ця жінка заборгувала на кінець 2021 року 1766 гривень 64 копійки. І ми, як постачальники, були змушені видати вимогу оператору системи розподілу, а саме Городоцькому РЕМу, на відключення даного споживача".

Валентина Волянська показує платіжки за електрику і каже: не розуміє, чому так багато електрики споживає. "От за грудень місяць, дивіться: поточні показники - 307,55, попередні - 304,73. Триста з гаком кіловат на місяць. Я не знаю, на чому", - розповідає жінка. Та показує всі електроприлади, які є в хаті: в морозильній камері розморозилися заготовлені з городу ягоди, нема як зарядити телефон і ввечері подивитись телевізор, прати доводиться вручну, хоча, каже, пральною машиною-автоматом користувалася нечасто. Валентина додає: хоч борг для неї - непідйомна сума, сплачувати її не відмовляється. Але, каже, частинами.

Щоби заборгованість розстрочили на кілька місяців, розповідає Олександр Бамбуля, їй треба особисто написати заяву: "Вона може заключити угоду на реструктуризацію або повністю погасити заборгованість і, відповідно, після сплати за повторне підключення електроенергію споживачу відновлять. Послуги з відключення на опорі вартує 900 гривень, на лічильнику - 500".

За його словами, Валентині Волянській пропонували реструктуризувати борг, та жінка не з’явилася для укладення договору. Валентина каже: гадала, що питання можна вирішити в телефонному режимі.

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