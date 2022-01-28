Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко зустрівся 27 січня з віцепрем'єр-міністром Угорщини Шем'єном Жолтом. Делегація Закарпатської облради зустрілася з керівництвом Угорщини, щоб обговорити інфраструктурні проєкти на Закарпатті, а також на українсько-угорському кордоні, — йдеться у повідомленні на сторінці Закарпатської облради у Facebook. На зустрічі угорська сторона висловила підтримку незалежності України.

У повідомленні облради зазначили, що сторони обговорили інфраструктурні проєкти, які планують реалізувати на кордоні двох держав.

"Сторони обговорили завершення реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску "Лужанка – Берегшурань", реконструкцію мосту через річку Тиса на КПП "Чоп – Захонь", відкриття нових автомобільних КПП на українсько-угорському кордоні: "Нодьгодош – Велика Паладь" та "Дийда – Берегдароц" та будівництво об’їзної дороги навколо міста Берегове", — йдеться у повідомленні.

Детальніше інфраструктурні проєкти делегація облради обговорила з профільним Міністерством Угорщини. Серед питань — будівництво сміттєсортувального заводу у селі Яноші Берегівського району, для завершення якого бракує 3 млн євро. Розв'язати проблему планують за допомогою грантової угоди проєкту "ZeroWaste".

"У разі підписання грантової угоди, українська сторона зобов'язується збудувати дорогу до сміттєсортувального заводу. Відповідний гарантійний лист голова облради Закарпаття надіслав голові Європейського об'єднання територіального співробітництва "ТИСА", — повідомили у Закарпатській облраді.

За словами віцепрем'єр-міністра Шем'єна Жолта, Угорщина підтримує незалежність України.

"Угорщина завжди підтримувала незалежність України і першою визнала її як самостійну державу. Угорщина доклала і значних зусиль для отримання Україною безвізу. Ми й надалі готові підтримувати вашу державу і Закарпаття у тому числі", — цитує Шем'єна Жолта сайт Закарпатської обласної ради.

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