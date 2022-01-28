В селі Ярославка Ніжинського району в ніч на 28 січня по вулиці Шевченка, 5 сталася пожежа житлового будинку, в якій загинув 91-річний господар оселі. Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Головного управління ДСНС в області Ірина Щукіна.

За її словами, загиблий проживав разом із літнім сином. Ввечері вони з батьком розтопили грубку та лягли спати. Однак вночі син прокинувся від запаху диму.

ФОТО: Управління ДСНС України в Чернігівській області На Чернігівщині вогонь забрав життя літнього чоловіка

"Чоловік зміг сам вибратися з палаючої оселі, викликати вогнеборців, але врятувати батька вже не встиг. На час прибуття рятувальників весь будинок був вже охоплений вогнем", — розповіла Ірина Щукіна.

ФОТО: Управління ДСНС України в Чернігівській області На Чернігівщині вогонь забрав життя літнього чоловіка

Ймовірна причина пожежі — порушення правил при експлуатації нагрівальних печей та димарів.

ФОТО: Управління ДСНС України в Чернігівській області На Чернігівщині вогонь забрав життя літнього чоловіка

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