На Вінниччині 1505 підтверджених випадків за добу

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 505 випадках. Це на 7 менше, аніж напередодні. Одужали 240 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 11. Такі дані МОЗ України станом на ранок 28 січня.

Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 127 141 мешканця області. З них одужали 110 854 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 337 вінничан.

Суспільне Вінниця

Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 885 вінничан (всього 591 858 людей). Другою дозою імунізувалися 902 мешканці області (всього 556 911). Бустерною дозою вакцинувалися 977 людей (всього 12704 ), а додатковою всього 189 вінничан.

За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо