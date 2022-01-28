На Вінниччині 1505 підтверджених випадків за добу

На Вінниччині за добу коронавірус лабораторно підтвердили у 1 505 випадках. Це на 7 менше, аніж напередодні. Одужали 240 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 11. Такі дані МОЗ України станом на ранок 28 січня.
Від початку пандемії COVID-19 підтвердили у 127 141 мешканця області. З них одужали 110 854 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 337 вінничан.
Суспільне Вінниця
Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 885 вінничан (всього 591 858 людей). Другою дозою імунізувалися 902 мешканці області (всього 556 911). Бустерною дозою вакцинувалися 977 людей (всього 12704 ), а додатковою всього 189 вінничан.
За добу 27 січня в Україні виявили 34 408 нових випадків захворювання на коронавірус.
Що відомо
- Найближчими тижнями в Україні очікується зростання кількості випадків COVID-19. За прогнозами Національної академії наук, протягом доби медики виявлятимуть до 40 тисяч нових хворих.
- За добу 26 січня в Україні зафіксовано 32 393 нових підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих — 4847 дітей та 797 медпрацівників.
- Чергова хвиля захворюваності на коронавірус розпочалася від початку минулого тижня. Цього разу стрімко розповсюджується новий штам коронавірусу — "Омікрон", який може призвести до збільшення інфікованих у два рази, або до 55 тисяч випадків за добу.
- Речниця "Слуги народу" повідомила, що серед народних депутатів партії виявлено 23 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, що є найбільшим показником за весь час пандемії.
- Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що попри високий рівень захворюваності на COVID-19, який останнім часом спостерігається в Україні, потреба запроваджувати жорсткий поки що відсутня.