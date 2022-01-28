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1044 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1044 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Вікторія Бондаренко
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1044 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині pixabay.com

27 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 1044 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 34 408 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 27 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 141 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2048 (+14);
  • Гадяч – 2536 (+2);
  • Глобинський – 3342 (+20);
  • Горішні Плавні – 7326 (+66);
  • Гребінківський – 1665 (+15);
  • Зіньківський – 3008 (+85);
  • Карлівський – 3217 (+14);
  • Кобеляцький – 2824 (+14);
  • Козельщинський – 1837 (+8);
  • Кременчук – 18934 (+126);
  • Кременчуцький – 2694 (+34);
  • Лохвицький – 3769 (+4);
  • Лубенський – 1828 (+9);
  • Лубни – 6074 (+81);
  • Машівський – 1504 (+8);
  • Миргород – 4868 (+25);
  • Миргородський – 2085 (+15);
  • Новосанжарський – 2306 (+18);
  • Пирятинський – 2615 (+5);
  • Полтава – 50790 (+399);
  • Полтавський – 7787 (+55);
  • Решетилівський – 1977 (+1);
  • Чорнухинський – 656 (+12);
  • Чутівський – 1694 (+17);
  • Шишацький – 2135 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 150 738 людей. Одужали за увесь час 139 418 людей, а летальних випадків — 3 946 (чотири нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 374 жителі регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
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