1044 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

27 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 1044 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 34 408 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 27 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 141 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2048 (+14);

Гадяч – 2536 (+2);

Глобинський – 3342 (+20);

Горішні Плавні – 7326 (+66);

Гребінківський – 1665 (+15);

Зіньківський – 3008 (+85);

Карлівський – 3217 (+14);

Кобеляцький – 2824 (+14);

Козельщинський – 1837 (+8);

Кременчук – 18934 (+126);

Кременчуцький – 2694 (+34);

Лохвицький – 3769 (+4);

Лубенський – 1828 (+9);

Лубни – 6074 (+81);

Машівський – 1504 (+8);

Миргород – 4868 (+25);

Миргородський – 2085 (+15);

Новосанжарський – 2306 (+18);

Пирятинський – 2615 (+5);

Полтава – 50790 (+399);

Полтавський – 7787 (+55);

Решетилівський – 1977 (+1);

Чорнухинський – 656 (+12);

Чутівський – 1694 (+17);

Шишацький – 2135 (+5).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 150 738 людей. Одужали за увесь час 139 418 людей, а летальних випадків — 3 946 (чотири нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 374 жителі регіону.

Що відомо: