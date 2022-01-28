1044 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

27 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 1044 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 34 408 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 27 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 141 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2048 (+14);
- Гадяч – 2536 (+2);
- Глобинський – 3342 (+20);
- Горішні Плавні – 7326 (+66);
- Гребінківський – 1665 (+15);
- Зіньківський – 3008 (+85);
- Карлівський – 3217 (+14);
- Кобеляцький – 2824 (+14);
- Козельщинський – 1837 (+8);
- Кременчук – 18934 (+126);
- Кременчуцький – 2694 (+34);
- Лохвицький – 3769 (+4);
- Лубенський – 1828 (+9);
- Лубни – 6074 (+81);
- Машівський – 1504 (+8);
- Миргород – 4868 (+25);
- Миргородський – 2085 (+15);
- Новосанжарський – 2306 (+18);
- Пирятинський – 2615 (+5);
- Полтава – 50790 (+399);
- Полтавський – 7787 (+55);
- Решетилівський – 1977 (+1);
- Чорнухинський – 656 (+12);
- Чутівський – 1694 (+17);
- Шишацький – 2135 (+5).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 150 738 людей. Одужали за увесь час 139 418 людей, а летальних випадків — 3 946 (чотири нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 7 374 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.