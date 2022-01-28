На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 2008 людей

У Чернівецькій області 27 січня проти коронавірусу вакцинували 2008 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 596.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 855 людей:

Pfizer-BioNTech – 625 людини,

CoronaVac – 168,

Moderna –61,

AstraZeneca – 1,

Другою дозою імунізували 788 людей:

Pfizer-BioNTech – 640 людину,

CoronaVac – 79,

Moderna – 51,

AstraZeneca – 18,

Бустерною дозою імунізували 365 людей:

Pfizer-BioNTech – 331 людей,

Moderna – 34.

Станом на 27 січня в області першою дозою щепили 291 398 людини, що складає 32,70% населення області. Другою дозою імунізували 278 128 людей, додатковою – 81, бустерною – 4 703.

Що відомо