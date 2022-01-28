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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 2008 людей
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 2008 людей

Тетяна Пінькас
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На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 2008 людей Суспільне Буковина

У Чернівецькій області 27 січня проти коронавірусу вакцинували 2008 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 596.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 855 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 625 людини,
  • CoronaVac – 168,
  • Moderna –61,
  • AstraZeneca – 1,

Другою дозою імунізували 788 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 640 людину,
  • CoronaVac – 79,
  • Moderna – 51,
  • AstraZeneca – 18,

Бустерною дозою імунізували 365 людей:

  • Pfizer-BioNTech – 331 людей,
  • Moderna – 34.

Станом на 27 січня в області першою дозою щепили 291 398 людини, що складає 32,70% населення області. Другою дозою імунізували 278 128 людей, додатковою – 81, бустерною – 4 703.

Що відомо

  • Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.
  • У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
  • Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
  • У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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