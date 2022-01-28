На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували 2008 людей

У Чернівецькій області 27 січня проти коронавірусу вакцинували 2008 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 596.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 855 людей:
- Pfizer-BioNTech – 625 людини,
- CoronaVac – 168,
- Moderna –61,
- AstraZeneca – 1,
Другою дозою імунізували 788 людей:
- Pfizer-BioNTech – 640 людину,
- CoronaVac – 79,
- Moderna – 51,
- AstraZeneca – 18,
Бустерною дозою імунізували 365 людей:
- Pfizer-BioNTech – 331 людей,
- Moderna – 34.
Станом на 27 січня в області першою дозою щепили 291 398 людини, що складає 32,70% населення області. Другою дозою імунізували 278 128 людей, додатковою – 81, бустерною – 4 703.
Що відомо
- Загалом в області виявили 131 699 випадків інфікування коронавірусом, 117 237 людей одужали, а 3 114 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.