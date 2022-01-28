Знову рекорд: на Рівненщині підтвердили понад 1,7 тис. COVID-випадків за добу

На Рівненщині за минулу добу, 27 січня, лабораторно підтвердили 1 732 нові випадки інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА зранку 28 січня. Там зазначають: другу добу поспіль фіксують найвищий показник в області від початку пандемії. Від ускладнень померли семеро хворих.

Протягом доби зробили 2682 ПЛР і 56 ІФА-досліджень та 2 142 швидкі тести. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від чотирьох місяців до 87 років:

Рівненський район – 984 (м. Рівне – 310);

– 984 (м. Рівне – 310); Дубенський район – 305 (м. Дубно – 125);

– 305 (м. Дубно – 125); Сарненський район – 222 (м. Сарни – 43);

– 222 (м. Сарни – 43); Вараський район – 221 (м. Вараш – 105).

Від початку пандемії коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 127 347 людей (3 608 094 – ).

На Рівненщині з початку пандемії зареєстрували 2 370 смертей від ускладнень хвороби (99 882 – в Україні). За минулу добу померли: 76-річна жителька м. Дубровиця, 62-річна жителька м. Здолбунів, 83-річний житель м. Дубно, 70-річна жителька с. Зелене та 89-річний житель с. Добрятин, 64-річний житель с. Вербче, 66-річний житель с. Старожуків. У січні від ускладнень померли 98 людей.

Станом на 28 січня, за офіційними даними, в області є 9 317 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 43,1%, днем раніше вона становила 40,7%. За прогнозом головного санлікаря області Романа Сафонова, пік захворюваності очікують на початку лютого.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55; 9 січня – 31; 10 січня – 145; 11 січня – 250; 12 січня – 273; 13 січня – 317, 14 січня – 347, 15 січня – 160, 16 січня – 86; 17 січня – 370; 18 січня – 568; 19 січня – 669; 20 січня – 702; 21 січня – 828; 22 січня – 476; 23 січня – 394; 24 січня – 809; 25 січня – 1110; 26 січня – 1424; 27 січня – 1732.

В Україні за добу підтвердили 34 408 нових випадків COVID-19, 144 людини померли.

За даними РНБО, станом на 27 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 395 983 людини, це 34,66% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 394 874 людини, це 34,56%. Бустерну дозу отримали 6 980 людей.

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