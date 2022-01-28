За добу у Сумській області коронавірус підтвердили у 1689 людей

На Сумщині за останню добу COVID-19 виявили у 1689 людей. Такі дані зранку 28 січня надали на сайті Сумської облдержадміністрації.

973 нових інфікування підтвердили у Сумському районі, 204 — в Шосткинському, 190 — в Охтирському районі, по 161 — в Конотопському та Роменському. Три людини померли від ускладнень хвороби: у Конотопському, Сумському та Шосткинському районах. Одужання підтвердили 425 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 14 765 людей.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 148 127 людей, з яких 2967 людей померли. Одужання підтвердили у 130 395 жителів області.

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В області на 37% зайняті ліжка в лікарнях, відведених для пацієнтів з коронавірусом. До апаратів ШВЛ підключені 39 людей, з них в Сумах — 27 людей, у тому числі — одна дитина.

За добу, за даними РНБО, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 799 людей, загалом вакцинувалися першою дозою в області 441 025 людей. Усього другу дозу отримали 421 574 людини. Бустерну дозу отримали загалом 9448 людей.

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