За добу COVID-19 діагностували у 2793 мешканців Львівщини

На ранок 28 січня на Львівщині зареєстрували 2793 нові випадки інфікування коронавірусом. За добу 125 людей одужали, 10 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 6662 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 2793 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 233

Золочівський: 138

Львівський: 1825 (м. Львів – 1247)

Самбірський: 179

Стрийський: 140

Яворівський: 66

Червоноградський: 212.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1794 людини. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 34,07%. У реанімації перебувають 114 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 39.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 250 166 людей. 214 591 мешканець області одужав, 6185 – померли.

Що відомо

У Львові зросли черги на ПЛР-тестування. Люди, які отримали скерування від сімейного лікаря, вимушені тривалий час чекати на вулиці, аби потрапити до поліклініки.

З 26 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалила обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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