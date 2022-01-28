На Івано-Франківщині медики виявили 2 807 нових випадків COVID-19

Впродовж 27 січня на Прикарпатті медики зафіксували 2 807 нових випадків COVID-19. Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 1 187 жителів Івано-Франківського, 529 — Калуського, 206 — Косівського, 661 — Коломийського, 211 — Надвірнянського та 13 — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 156 495 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 27 січня медики зафіксували шість летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 234 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 437 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 125 431 житель області.

За добу 27 січня в Україні медики зафіксували 34 408 нових випадків коронавірусу.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчаться дистанційно.

З 26 січня у 10 навчальних закладах Франківської громади учні 1-4 класів перейшли на дистанційне навчання.

На Івано-Франківщині 528 закладів освіти перебувають на дистанційному навчанні.

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