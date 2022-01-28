Головою Конотопської районної держадміністрації призначили Олександра Бобровицького. Відповідне розпорядження президент підписав 27 січня.

Своє призначення Олександр Бобровицький прокоментував на сторінці у Фейсбук.

Олександру Бобровицькому — 44 роки. Одружений, має сина та доньку. Він отримав вищу педагогічну освіту. З 2000 року був приватним підприємцем. У 2005 році став депутатом міської ради. У 2014 році як доброволець вступив до Збройних сил України, учасник АТО. Після демобілізації балотувався від політичної партії "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" на посаду Кролевецького міського голови та переміг.

Декларація Бобровицького, яку він подавав перед звільненням, — за посиланням.

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