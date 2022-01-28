На Прикарпатті у сільському парку знайшли міну часів Другої світової війни

На Івано-Франківщині 27 січня у селі Коршів Коломийського району піротехніки виявили мінометну міну часів Другої світової війни. Про це Суспільному повідомили в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Надзвичайники знайшли 50 мм мінометну міну часів Другої світової війни на відкритій території сільського парку на вулиці Івана Франка.

Вибухівку знешкодять піротехніки.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій області нагадують, що знешкоджувати вибухонебезпечні предмети повинні лише піротехніки, які мають відповідну підготовку та навички роботи з такими боєприпасами. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет, зафіксуйте час, коли його знайшли, відгородіть місце знахідки та не пускайте туди людей. Про знайдене одразу повідомте представників місцевої влади та рятувальників.

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