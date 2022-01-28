Німеччина не планує вивозити з України своїх дипломатів

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що працівники німецького посольства у Києві поки що залишаться в українській столиці.

"Як і наші партнери з ЄС, наразі ми вирішили не скорочувати штат посольства у Києві. Наразі важливо не дестабілізувати Україну", — зазначила вона, передає DW.

Бербок додала, що якщо члени сімей співробітників посольства захочуть залишити країну, вони зможуть зробити це коштом міністерства закордонних справ.

Також міністерка відзначила, що сумніви у стабільності України можуть негативно вплинути на інвестиції.

"Якщо в інвесторів виникне відчуття, що ситуація в Україні загалом невизначена чи нестабільна, то знизиться їхня готовність вкладати. А саме це зіграє на руку Путіну", — наголосила чиновниця.

Що відомо

Посольство США в України закликало своїх громадян, які перебувають у країні, подумати про від'їзд додому через можливу агресію з боку РФ.

Уряд Японії 24 січня закликав своїх громадян виїхати з України та відкласти заплановані поїздки через загрозу вторгнення Росії.

Державні службовці США в Україні отримали дозвіл на добровільний виїзд.

Уряд Австралії змінив рекомендації для своїх громадян щодо подорожей в Україну на "рекомендовано не подорожувати". Там також заявили, що у зв’язку з "обставинами на місці" можливість надання консульської допомоги австралійським громадянам може бути обмежена.

Там також заявили, що у зв’язку з "обставинами на місці" можливість надання консульської допомоги австралійським громадянам може бути обмежена. Європейський Союз і Північноатлантичний Альянс поки не ухвалювали рішення про евакуацію своїх дипломатичних представників з України. Франція, Латвія, Польща, Угорщина і Грузія також не планують евакуювати дипломатів з України.

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