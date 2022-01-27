Близько 1000 тонн снігу, упродовж трьох днів, розчистили на вулицях Маріуполя. До прибирання долучили 400 комунальників та сотню снігоочисних машин, працюють цілодобово. Про це Суспільному повідомив директор комунального підприємства "Зеленбуд" Сергій Кесарєв.

Суспільне Донбас Комунальники прибирають сніг у Маріуполі

За словами працівниці "Зеленбуду" Тетяни Богатирьової, щоб прибрати сніг з вулиць міста, робітники комунального підприємства допомагають один одному. Робоча зміна, каже жінка, починається о шостій ранку.

"Зараз сніг — тому вигрібаємо тут максимально, самі бачите купи. Не встигнеш його прибрати, він знову насипав. Тому і роботи не видно. Руки обриваються, а сніг все йде, тому важко. На кожну людину своя ділянка і плюс ще коли така ось робота, то свою ділянку прибираєш і потім йдеш далі допомагати", — розповіла Суспільному Тетяна.

Суспільне Донбас Сніг з вулиць міста вивозять на спеціальні майданчики

У посиленому режимі, тобто цілодобово, комунальники працюють від 23-го січня. Як розповів Суспільному Сергій Кесарєв, сніг з вулиць збирають та вивозять на спеціальні майданчики.

"Зараз ми активно займаємося вивозом снігу. За вчорашню добу (26-го січня) ми вивезли з центральної частини міста близько 370 тонн снігу", — повідомив Сергій Кесарєв.

За словами місцевого жителя Сергія, він мав можливість вдень і вночі спостерігати, як комунальники борються з негодою.

"Я був змушений кататися по своїй діяльності цілодобово. Машини працювали вдень і вночі. І сипали, і прибирали дороги, звичайно добре", — каже Сергій.

Від 23-го січня у Північній частині Донеччини, зокрема в Маріуполі, випало близько 20 міліметрів снігу. Як повідомила Суспільному метеорологиня Донецького регіонального центру гідрометеорології Лариса Іхтіарова, рясний снігопад викликаний Чорноморським циклоном.

Температура повітря, за словами синоптикині, 28-го січня очікується від семи морозу до нуля.

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