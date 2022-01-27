На Житомирщині організатору угруповання та двом співучасникам повідомили про підозру у незаконному виготовленні і збуті психотропних речовин в особливо великому розмірі, а також організації та утриманні місць для незаконного виготовлення психотропів. Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, організовану групу створив житомирянин. Він залучив свою співмешканку та раніше судимого знайомого, який надав для нарколабораторії свій гараж.

"Для забезпечення безперервного процесу виготовлення психотропних речовин гараж обладнали спеціальним обладнанням та налагодили незаконний канал надходження прекурсорів, – каже Тетяна Гоша. – Виготовлений амфетамін фасували у дози, зберігали вдома та систематично збували наркозалежним людям".

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Викрили угруповання восьмого вересня 2021 року "на гарячому" одразу після виготовлення чергової дози – понад 20 грамів амфетаміну, що, за словами Тетяни Гоші, є особливо великим розміром.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Фото: Житомирська обласна прокуратура

Під час обшуку за місцем виготовлення психотропної речовини та в помешканнях учасників групи також вилучили амфетамін, телефони, гроші та знаряддя для виготовлення психотропів.

Фото: Житомирська обласна прокуратура

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