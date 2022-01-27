Комплекти захисного спорядження та дев’ять пожежно-рятувальних автівок передали підрозділам ДСНС Донеччини. Техніку закупили з обласного бюджету, частину за гроші міжнародних партнерів. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Зокрема до Маріуполя передали теплодимокамери для тренувань рятувальників та автівки – це новітні зразки техніки, які наразі єдині в області та Україні.

"20-ти футовий контейнер – це диспетчерський пульт управління. Він служить для спостереження та контролю за умовами тренування та фізичного стану димозахзисників. Система двостороннього зв’язку надає можливість надавати голосові інструкції учасникам тренувань. Нагрудні пульсометри та браслети реєстрації надають безпеку при проведенні тренувань", – розповів помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру ДСНС Донеччини Сергій Пишнограєв.

Цей мобільний тренувальний комплекс, а також вантажівки для його перевезення і пожежно-рятувальну машину Маріупольський підрозділ ДСНС отримав за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва "GIZ".

Підрозділи ДСНС Донеччини отримали захисне спорядження та новітні зразки техніки

"Автомобіль має на собі дві тонни води та 200 літрів піноутворювача для створення піно-повітряної суміші для гасіння різного роду речовин. Він укомплектований спеціальним бензиновим, гідравлічним, пневматичним та електричним обладнанням", – розповів заступник начальника аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Маріуполя Антон Гургач.

Інші підрозділи ДСНС отримали автівки від ПРООН. Також ключі пожежних автоцистерн ВАЗ, захисні костюми та пожежні рукави, що закуплені за гроші 13 мільйонів гривень з обласного бюджету.

Що відомо

Агентство GIZ надало кошти у сумі 35,35 мільйона гривень на спеціальні автомобілі, також агентство ПРООН на суму 1 мільйон 270 тисяч гривень придбано спеціальну техніку

Отримані автівки почнуть використовувати у пожежних частинах Краматорська, Маріуполя, Волновахи, Бахмута, Покровська, Торецька, Селидового та Нікольського.

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