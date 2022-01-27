На форум до Тернополя приїхали представники 6 областей

Представники 6 областей приїхали до Тернополя на форум "Прозорість місцевої влади – міф чи реальність". Його організували, щоб представники громад обмінювались досвідом розвитку одне з одним. Про це Суспільному розповів організатор Максим Черкашин.

За його словами, долучились 40 людей – це працівники органів місцевого самоврядування, громадські активісти та депутати. Форум триватиме два дні, сьогодні обговорювали досвід Тернопільської громади.

"Ми обговорюємо різноманітні теми. Електронні сервіси Тернопільської громади. Було жваве обговорення, що працює, а що не працює, як це можна запровадити в інших громадах. Експерт задає тему, а учасники обговорюють і приміряють ці інструменти на своїй громаді", – каже Черкашин.

Назарій Кішак приїхав на форум з Івано-Франківська. Чоловік каже, що працює радником міського голови:

"Ті проєкти, які зараз анонсують, у нас уже давно освоєні, але є декілька нових цікавих проєктів, які я собі записав. Зокрема по людях з інвалідністю, також по ветеранських форумах. Ми це нотуємо, спілкуємось під час перерви. І вже після повернення будемо збирати у себе колектив і обговорювати. Форум "Прозорість влади" вчить громаду і громадських активістів поступових кроків".

Форум організувала Тернопільська громадська організація "Освітньо-аналітичний центр розвитку громад". Про це розповів керівник Максим Черкашин. За його словами, створили її у 2016 році.