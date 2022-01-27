Учням Тернопільщини провели урок із мінної безпеки

Всеукраїнський урок з мінної безпеки провели поліцейські вибухотехніки та піротехніки пожежно-рятувальної служби в Довжанці Підгороднянської громади. Його організували, щоб навчити школярів поводитися з вибухонебезпечними предметами. Про це Суспільному розповів інспектор відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Андрій Гаврилюк.

Дітям показали зразки вибухонебезпечних предметів, а також розповіли, як їх шукають і знешкоджують.

"Проведення таких занять в школах області є важливим, дуже багато вибухонебезпечних предметів на території області залишилося з Другої та Першої світової війни. Вони виявляються населенням під час будівельних, польових робіт, а також багато боєприпасів потрапляють на територію області зі сходу. Тому дітям потрібно знати, яку вони становлять небезпеку, як поводитися з ними, щоб це не призвело до трагічних наслідків, не завдало шкоди життю та здоров'ю", – каже інспектор відділу вибухотехнічної служби Нацполіції області Андрій Гаврилюк.

Рятувальники також провели для учнів інструктаж, як поводитися під час евакуації чи повідомлення про замінування школи. Про це розповів заступник начальника групи піротехнічних робіт Назар Богдан.

"При виявлення небезпечних предметів найперше призупинити роботу, повідомити дорослих, органи місцевого самоврядування, а також представників служби надзвичайних ситуацій та працівників поліції", – каже Богдан.

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