У Сумському краєзнавчому музеї 27 січня відкрили документальну виставку пам'яті жертв Голокосту. Вона створена з копій фотодокументів музею та обласного архіву.

Близько 14 тисяч євреїв було знищено під час Другої світової війни на Сумщині. За інформацією старшої наукової співробітниці краєзнавчого музею Олени Любимової, — це третина від усього загиблого цивільного населення області у ті роки. Вона розповіла, які саме матеріали можна побачити на виставці.

"Встановлені пам’ятники на території Бабиного Яру у Києві. Ось пам’ятник дітям, страченим у Бабиному Яру. Пам’ятник нашій землячці, уродженці міста Ромен Тетяні Маркус, яка була учасницею підпільних організацій, яка діяла у місті Київ. І, на жаль, у Бабиному Яру вона була страчена. Пам’ятник ромам, які були страчені у Бабиному Яру. Також ми можемо побачити пам’ятники, як і встановленні на місцях страт і поховань єврейського населення саме на території нашої Сумської області", — зазначила вона.

За словами співробітниці благодійної організації "Сумський єврейський фонд ХеседХаїм" Тетяни Мирської, вшанувати пам’ять загиблих євреїв планують 6 лютого біля пам’ятного знаку на Сумському центральному кладовищі. Саме того дня у Сумах у лютому 1942 року за кілька днів було страчено близько тисячі євреїв.

"За розповідями наших старих мешканців Сум. На жаль, практично нікого немає в живих, це було 6, 7, 8 лютого. Є відомості — 20 лютого, 14 лютого. У будь-якому разі це було в першій половині лютого. Громада сумська може була не така численна, але тут були євреї, жили корінні. Взагалі майже всі були розстріляні в ці дні. Їх усіх розстрілювали на цегельному заводі. Там де зараз перебуває станція переливання крові", — зазначила вона.

Що відомо

27 січня — Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, яку підписали 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Україна на державному рівні приєдналася до відзначення цієї міжнародної дати у 2012 році.

За інформацією Інституту національної пам’яті, жертвами Голокосту стали 6 мільйонів європейських євреїв. На території України загинули 1,5 мільйона.

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