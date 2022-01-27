Сніг почне танути: яка погода буде на Одещині завтра

28 січня в Одесі та області прогнозують потепління. Про це повідомили в пресслужбі Гідрометцентру Чорного та Азовського морів

В Одесі буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликі опади. Також очікується ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 1-3°С тепла.

В Одеській області так само варто очікувати на хмару погоду. Вночі місцями невеликий сніг, вдень помірний та хуртовина. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6°С морозу, вдень 1-6°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість один-два км, ожеледиця.

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