У Львові під час пожежі у квартирі знайшли тіло жінки

У четвер, 27 січня, у Львові на вулиці Городоцькій, 60 виникла пожежа у одній із квартир чотириповерхового будинку. Пожежники знайшли у приміщенні тіло власниці квартири. Про це повідомили у пресслужбі рятувальників Львівщини.

Пожежа виникла близько 14:11 у квартирі на четвертому поверсі. Під час розвідки задимленої квартири знайшли тіло загиблої жінки. Нею виявилась власниця квартири, жінка 1948 року народження.

Пожежу загасили о 14:31. Внаслідок пожежі вогонь знищив в квартирі речі домашнього вжитку на площі 15 кв.м., пошкодив стіни та стелю на площі 60 кв.м. Гасили займання 14 пожежників. Вони залучили три пожежні авто.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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