27 січня близько 13:30 до поліції надійшло повідомлення про "замінування" греблі ДніпроГЕСу в Запоріжжі. Правоохоронці по гарячих слідах встановили особу псевдомінера.

Про це повідомила старша інспекторка відділу комунікацій Нацполіції в області Катерина Третинко.

Невідомий зателефонував за номером "102" та сказав, що греблю буде підірвано, але не ним особисто. При огляді території електростанції вибухотехніки не виявили підозрілих предметів.

Згодом працівники поліції встановили особу чоловіка, який повідомив про замінування. Ним виявився 53-річний раніше не засуджений мешканець Запоріжжя з психічним розладом. На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ст. 183 "Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб".

Як раніше повідомляло Суспільне, 27 січня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про замінування навчальних закладів та торгових центрів у Запоріжжі та Бердянську. Станом на 18:00 правоохоронці продовжують перевірку об'єктів, про які ішлося у повідомленні.

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