В Україні відзначають 95-років з Дня народження Олекси Тихого

Український правозахисник, співзасновник Гельсінської групи Олекса Тихий був засуджений владою СРСР за антирадянську діяльність та помер у 57 років в тюремній лікарні.

Вибиті шибки, двері, немає даху та все навколо поросло чагарниками – все що залишилося від будинку Тихих в селі Іжевка, зараз це Костянтинівська громада. Олекса Тихий народився тут в 1927 році.

"Тихий закінчив філософський факультет, колись у школі він підійшов до директора і сказав, дайте мені клас 30 дітей, і я один буду їм викладати всі предмети до 10-го класу і потім всіх 30-ть заведу у МГУ. Що він викладав? Він викладав все", - розповів голова Донецького обласного товариства Олекси Тихого Євген Шаповалов.

Навчався Олекса Тихий в Олексієво-Дружківці. Тут же й пізніше викладав в початковій школі. На території школи у 2017 році облаштували алею на його честь.

"Йому приписали, що зброю зберігав він, але це Миколи, старшого брата, 25-го року народження, він десь сховав, а йому приписали. На горищі. Чули всі радіо Америки, і за день, за два вже чули, що знайдуть зброю і посадять", - розповів місцевий житель Сергій Антоненко.

Того ж 1977 року Олексі Тихому винесли вирок 10 років позбавлення волі за зраду Батьківщини, під час суду він сидів в підвалі біля дружківського виконкому. Зараз тут Музей національного спротиву.

"За те що він був співзасновником Гельсінської групи. Ця група наглядала в Радянському союзі ним же підписані Гельсінські угоди, які повинні були забезпечити виконання прав людей в союзі, вони не виконувалися і створили таку спілку. Їх було десятеро і їх протягом двох місяців всіх посадили", - додав Євген Шаповалов.

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