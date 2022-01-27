Сьогодні, 27 січня, на проспекті Чорновола, львів’яни вшанували пам’ять жертв Голокосту. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з місця події.

Вранці, 27 січня, громадські діячі, духівники та львів’яни зібралися на площі біля пам’ятника жертвам Львівського гетто.

Суспільне Львів Львів'яни вшанували пам’ять жертв Голокосту

Там відбулась спільна молитва. Її очолив головний рабин Львова та Західної України Мордехай Шломо Болд. За його словами, під час Голокосту було знищено 6 мільйонів людей:

"Ми більш як шануємо тих львів’ян, які загинули під час Голокосту, тому що через Львів пройшло і загинуло більше 300 тисяч євреїв — майже 150 тисяч львівських євреїв і майже 200 тисяч євреїв, які перейшли через Львів, загинули вже в концтаборах".

Суспільне Львів Вшанування пам’яті жертв Голокосту у Львові

Після скорботного віче мешканці міста поклали до пам’ятника квіти та запалили лампадки.

Що відомо про Голокост?

День пам’яті жертв Голокосту проголосила Генеральна Асамблея ООН в 2005 році.

В Україні вшановувати жертв Голокосту почали в 2012 році. Дату 27 січня обрали, бо в цей день 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау, неподалік польського Освенціма.

За час існування цього концтабору в ньому, за різними оцінками, загинуло від 1,5 до 2,2 мільйонів людей.

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