У Полтаві вшанували убитих за часів Голокосту

Пам’ять жертв Голокосту вшанували 27 січня у Полтаві. Це зробили у парку Незалежності, що біля міського Центру культури та дозвілля. Загиблих вшанували хвилиною мовчання. У часи Голокосту в Полтаві розстріляли близько 8 тисяч людей. Скільки на Полтавщині, достеменно не відомо, розповів Суспільному історик Олег Скирда.

У полтавському парку Незалежності близько 30 людей зібралися вшанувати жертв Голокосту.

У пам’ять про загиблих створили інсталяцію із символами, каже співорганізаторка.

"Нитки – це життя. Біле взуття – чому біле? Бо це душі загиблих людей, бо нацисти тоді роззували, роздягали людей, і тоді їх розстрілювали і вбивали. Тому життя – це душі, нитка – це життя, яке тягнеться до зірки Давида", – каже співорганізаторка заходу Тетяна Фоміна-Северин.

фото: Суспільне Полтава Вшанували убитих за часів Голокосту

Голокостом називають масове знищення євреїв і ромів під час Другої світової війни, говорить Олег Скирда.

"В період окупації з 1939-го до 1945-го було знищено від 1,5 до 2 мільйонів мирного населення переважно єврейської національності. За дослідженнями істориків зарубіжних, вітчизняних, за весь період Другої світової війни було знищено від 5,5 до 6 жителів", – говорить історик Олег Скирда.

"Для мене Голокост – це особлива історія, бо мої бабусі були евакуйовані з міста Полтави, але не всім пощастило так, як їм. Брата моєї бабусі вели на розстріл, і він трішки володів німецькою мовою. Тому він звернувся до німецького солдата, попросив, щоб він його відпустив, бо в нього велика родина", – розповідає полтавка Світлана Москвітіна.

фото: Суспільне Полтава Вшанували убитих за часів Голокосту

У Полтаві найбільше розстрілів було у місцевості, яку нині називають Пушкарівським яром, каже історик.

"В Полтаві за весь період окупації було розстріляно близько 8 тисяч мирних жителів, а саме масово розстрілювали на території колишніх артскладів, в кінці листопада 1941 року за декілька днів було розстріляно близько 3 тисяч людей", – каже історик Олег Скирда.

Скільки убитих було в області, говорить дослідник, достеменно не відомо. Найбільш масові розстріли були поблизу Пирятина, Лубен та в Лохвиці – від 2,5 до 3 тисяч загиблих.

За словами історика, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту запровадили рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 2005-го року. Загиблих вшановують щорічно 27 січня. Цього дня 1945-го року солдати першогого Українського фронту визволили в'язнів найбільшого нацистського табору в польському місті Освенцим.