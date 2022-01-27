У Козачих Лагерях на Херсонщині 27 січня працювала мобільна медична бригада – робили щеплення від коронавірусу. Скільки людей вакцинувалися, дізнавалося Суспільне.

У Козачелагерській лікарській амбулаторії мобільна медична бригада працює щовівторка та щочетверга. Для уникнення скупчення людей приймають за записом.

У цій амбулаторії вакцинували 820 людей двома дозами й 50 – однією та 13 людей отримали бустерну дозу, розказує медична директорка Олешківського центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Марчук. З вересня тут роблять щеплення і дітям.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

"Наші діти, з нашого населеного пункту, вже вакциновані до 20 дітей. Вони отримали першу дозу. У більшості це сім’ї, де є по двоє дітей шкільного віку старше 12 років. Зараз саме та хвиля, і так було прогнозовано, хворіють багато дітей, бо вони більш активні", - каже Лариса Марчук.

Надія Бай робить бустерну вакцину. Каже, щоб не захворіти самій, і щоб не заразити хворобою дітей і онуків.

Жінку супроводжує донька Наталія Немченко. Каже, що у родині всі вакциновані.

"Навіть дитина 12 років у нас вакцинована. Я за вакцинацію. Дитина сама захотіла і ми його підтримали", - каже жінка.

Володимир Поет разом зі своєю дружиною вакцинуються вперше. Чоловік розказує, що довго не наважувався на цей крок.

"Все боявся. Вирішили сьогодні разом зробити. Один одного підстрахували", - говорить чоловік.

27 січня щеплення отримали 20 людей. За словами Лариси Марчук більшість людей прийшли отримати другу та третю дозу вакцини. Лікарка додає - зараз у селі 20 хворих на коронавірус, із них – 15 дітей.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне.Херсон

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