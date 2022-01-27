27 січня під час засідання сесії Миколаївської міськради депутат Андрій Янтар звернувся до своїх колег з проханням користуватися послугами перекладача, якщо вони не можуть розмовляти українською під час засідання.

Про це з сесійної зали повідомила кореспондентка Суспільного Валентина Гурова.

"В черговий раз прошу розмовляти державною мовою всіх депутатів. А якщо це неможливо, прошу приходити на засідання сесії з перекладачами", ― сказав Андрій Янтар.

За словами Андрія Янтаря, деякі депутати міськради принципово розмовляють мовою держави-окупанта. З його слів, на такі порушення мовного закону має звертати увагу головуючий сесією.

"Прошу вимикати мікрофон, коли депутат розмовляє російською, або забезпечити мені послуги перекладача, аби я міг зрозуміти, що було щойно сказано", ― сказав Андрій Янтар після виступу депутата Максима Невінчанного.

Зі слів самого Невінчанного, він чудово розуміє та може висловлюватися українською, проте розмовляє російською під час засідань сесії через те, що більшість його виборців у повсякденному житті використовують російську.

"Моя думка першочергово направлена на мешканців та виборців міста Миколаєва, які розмовляють, думають і навіть лаються російською мовою. Тому це, у першу чергу, -повага до миколаївців. Абсолютна дурниця вимагати форму, коли ми говоримо про наповнення", ― сказав Максим Невінчанний.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, депутатам не варто знецінювати миколаївців, вважаючи, що вони не розуміють державної мови.

"Всі миколаївці достатньо розумні люди, щоб за 30 років незалежності вивчити українську мову, хоча б на рівні розуміння. Розмовляючи російською під час засідань сесії, ви ображаєте миколаївців, які прагнуть виконання закону", ― сказав Олександр Сєнкевич.

За словами юриста Юрія Барка, перед початком сесії міський голова може попередити депутатів, що під час виступів вони повинні розмовляти виключно державною мовою. Якщо чиновники відмовляються, головуючий має право не надати слово тому чи іншому депутату.

"Володіти державною мовою вони зобов'язані і застосовувати її при виконанні службових обов'язків, відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Це пункт 2 частина 1 статті 9. Тобто при виконанні своїх обов'язків, визначених законом, депутати міських рад повинні володіти державною мовою та застосовувати її", ― розказав Юрій Барк.

Під час виступів та звернень 27 січня 2022 року російською мовою розмовляли депутати Максим Невінчанний, Тетяна Кравчук та Владислав Чайка.

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