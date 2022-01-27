Поблизу Полтави горить сміттєзвалище

Під Полтавою сталося займання сміттєзвалища. Від ранку 27 січня його гасять рятувальники. Про це розповіла речниця надзвичайників Полтавщини Світлана Рибалко.

У селі Макухівка горить звалище сміття. Про займання близько 8:00 рятувальникам повідомили працівники підприємства "КАТП-1628", на балансі якого воно перебуває.

Площа загорання – 200 квадратних метрів, розповіла Світлана Рибалко. За її словами, вогню немає, сміття тліє всередині.

фото: Суспільне Полтава Пожежа на сміттєзвалищі у селі Макухівка

Нині на місці працюють 15 рятувальників, три пожежні автомобілі та бульдозер комунального підприємства. Причину пожежі з’ясовують.

Що відомо:

Площа сміттєзвалища у селі Макухівка поблизу Полтави – понад 17 гектарів.

Експлуатація Макухівського сміттєзвалища триває вже протягом 60 років. Воно не відповідає сучасним вимогам через збільшення неорганічних відходів типу пластику та поліетилену, розповідала Суспільному аналітикиня громадської організації "Еколтава" Юлія Авраменко.

Читайте також:

Навколо сміттєзвалища поблизу Полтави створюють земляний вал