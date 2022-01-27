У Черкасах обирали назви для 6 із 30 нових вулиць

У Черкасах відбулися громадські обговорення щодо назв кількох вулиць, розташованих у Південно-західному районі міста. Після внесення змін до генерального плану на мапі з’явились 30 нових вулиць, 24 із них поки що без назви, розповів Суспільному голова топонімічної комісії Сергій Тищенко.

Зоологічна, Містобудівна, Підполковника Сиротенка, Шаповала, Степаненка та Моспана – вулиці із такими назвами з’являться у Черкасах протягом місяця, якщо ці назви затвердять, розповів Сергій Тищенко.

Алею, яка розташована по вулиці Хрещатик, між Університетською та Крилова, запропонували назвати Алея молодості.

Суспільне Черкаси

"Департамент архітектури вказав вулиці, які не мають назви, ми це обговорили. Вносили свої пропозиції депутати, колишні депутати, громадські організації. Деякі з них відхилили, деякі не відповідали критеріям", – зауважив посадовець.

Краєзнавець Сергій Ганницький розповів, що, на його думку, потрібно вшановувати людей, які захищали рідну землю:

"Треба вшановувати людей, які загинули, захищаючи нашу територіальну цілісність. Черкащани мають розуміти, що це якраз ті люди, завдяки яким вони ходять по цій землі".

Суспільне Черкаси

Пропозиції, які заслухали на громадських обговореннях, передадуть у департамент архітектури. Він внесе пропозиції на виконком, а далі їх розглянуть на сесії міської ради, додав голова топонімічної комісії Сергій Тищенко.

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